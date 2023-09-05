Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. TEM Otoyolu, Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun belirli kesimleri ve diğer birçok yol üzerinde çalışmalar nedeniyle trafik düzenlemeleri yapılmıştır.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Orhanlı kavşaklarında kuzey yolda üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle, kuzey yol platformu (İstanbul istikameti) trafiğe kapatılacak. Trafik diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanacak.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 46-49. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yol genişletme çalışmaları sebebiyle Ankara- Kahramankazan istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Kahramankazan-Ankara istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) ve kontrollü devam ediyor.

Muğla-Denizli yolunun 18-20. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleşiyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları mevkilerinde yolun 1-5. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapıldı. Ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Antalya-Alanya devlet yolunun 78-131. kilometreleri arasında BSK onarım işi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Gediz-Kütahya yolunun 14-17. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Tokat-Çamlıbel-Sivas yolunun 37-43. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleşiyor.

Kürtün-Torul yolunun 16-47. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yol şevi temizlik çalışması dolayısıyla yol kısa sürelerle trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Balıkesir-İzmir yolunun 2-3. kilometrelerinde Küçükbostancı Köprüsü'nde genleşme derzi bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleşiyor.

Elazığ-Bingöl il sınırı-Bingöl yolunun 28-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.