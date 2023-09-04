Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. TEM Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu, Konya-Antalya yolunda yapılan çalışmalar nedeniyle trafiğe kapatılırken, diğer yollar kontrollü olarak kullanılıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray-Lüleburgaz kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul ve Edirne istikametleri sırasıyla trafiğe kapatılırken, ulaşım iki yönlü sağlanıyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun 164-165. kilometrelerindeki bakım-onarım çalışmaları sebebiyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

Konya- Antalya yolundaki Demirkapı tünellerinin Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpü, bakım-onarım çalışmaları dolayısıyla kapatılırken, ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 9. kilometresinde (Vakfıkebir şehir geçişi) hemzemin geçit çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Narlı-Nurdağı kavşakları 17-21. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Adana istikametinde şerit aktarımı yapılırken, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 47-52. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Hekimhan-Alacahan yolunun 13. kilometresinde Hasan Çelebi Viyadüğü'nde yürütülen derz onarım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Adapazarı-Mekece yolunun 44-48. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma tek yönden gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Yenişehir-Bilecik yolunun 0-16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.