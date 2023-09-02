Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. İzmir Çevre Otoyolu, Korkuteli-Elmalı yol, Uşak-Afyonkarahisar yol, Konya-Antalya yol, Eskişehir-Kütahya yol, Bolu-Yeniçağa-Gerede yol, Kürtün-Torul yol, Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yol, Devrek-Zonguldak-Çaycuma-Bartın yol ve Kağızman-Cumaçay-Ağrı yolunda yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Karşıyaka kavşağı Bornova-Çanakkale istikametinde Karşıyaka köprüsü genleşme derzi onarım çalışması nedeniyle ulaşım sol ve orta şeritten kontrollü sağlanıyor. Karşıyaka'dan Çiğli istikameti dönüş kolu trafiğe kapatılarak araçlar, Örnekköy dönel kavşağından U dönüşü yaparak dış koldan Çiğli istikametine devam edebilecek.

Korkuteli-Elmalı yolunun 28. kilometresinde (Özdemir Mahallesi) patlatmalı kazı çalışması sebebiyle bugün 10.00-15.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılırken ulaşım kontrollü sağlanacak.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 40. kilometresindeki Karahisar Üstgeçit Köprüsü'nün (Özdilek Kavşağı) genleşme derzi onarım çalışması dolayısıyla Afyonkarahisar-Uşak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan yoldan sürdürülüyor.

Konya- Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri, Konya-Antalya istikametindeki sağ tüp bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun 8-10. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları sebebiyle Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bolu-Yeniçağa-Gerede yolunun 17. kilometresinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Kürtün-Torul yolunun 5-35. kilometrelerinde Günyüzü-1, Günyüzü-2, Elceyiz, Kürtün, Özkürtün ve Kirazlık tünellerinin elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 47-52. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Devrek-Zonguldak-Çaycuma-Bartın yolunun 21-22. kilometrelerinde Ecekler Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kağızman-Cumaçay-Ağrı yolunun 3-8. kilometrelerinde (Aşağıkent ve Ortakent köy geçişleri) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.