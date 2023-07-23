Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. TEM Otoyolu Adapazarı Kavşağı'nda üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle çıkışlar trafiğe kapatılacak. Bergama-Soma yolunda kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Seben ayrımı-Nallıhan yolunda ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor. Taşucu-Silifke-Erdemli yolunda yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Alaca-Zile yolunda bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ulaşım gerçekleştiriliyor. Gümüşhane-Bayburt yolunda bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ulaşım sağlanıyor. Fethiye-Seydikemer-Kaş, Yenişehir-Bilecik ve Karabük-Kastamonu yollarında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Gelibolu-Eceabat yolunda yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.