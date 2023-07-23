Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
Güncel Haberler
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. TEM Otoyolu Adapazarı Kavşağı'nda üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle çıkışlar trafiğe kapatılacak. Bergama-Soma yolunda kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Seben ayrımı-Nallıhan yolunda ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor. Taşucu-Silifke-Erdemli yolunda yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Alaca-Zile yolunda bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ulaşım gerçekleştiriliyor. Gümüşhane-Bayburt yolunda bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ulaşım sağlanıyor. Fethiye-Seydikemer-Kaş, Yenişehir-Bilecik ve Karabük-Kastamonu yollarında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Gelibolu-Eceabat yolunda yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolunun Adapazarı Kavşağı otoyoldan çıkış kollarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 21.00-06.00 saatleri arasında her iki yönde otoyoldan gişeler istikametinde çıkışlar trafiğe kapatılacak.
Bergama-Soma yolunun 8-11. kilometreleri arasında kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Seben ayrımı-Nallıhan yolunun 0-10. kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 07.00-18.00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 17-18. kilometreleri arasında bulunan Yeşilovacık T1 tüneli girişi mevkisinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Alaca-Zile yolunun 5-12. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Gümüşhane-Bayburt yolunun 5-8. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39, Yenişehir-Bilecik yolunun 0-16, Karabük- Kastamonu yolunun 9-11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Gelibolu-Eceabat yolunun 47-52. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.