Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok kesimde yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Bazı kesimlerde ise trafiğe tamamen kapatılmış durumda. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı bölgesinde aydınlatma direklerinin değişimi yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara yönü ayrım kolu hariç, diğer katılım ve ayrım kolları araç trafiğine kapatılacak. Söz konusu kavşağı kullanarak İstanbul ve Ankara istikametine gitmek isteyen sürücüler Abant ve Düzce kavşaklarına yönlendirilecek.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Altınova-Kılıç kavşaklarında bakım ve onarım çalışması sebebiyle İzmir istikametinde bant aktarımı yapılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülecek.

Anadolu Otoyolu'nun Kandıra-İzmit Doğu kavşaklarında (Alikahya mevkisi) alt geçit inşaatı dolayısıyla güney taşıma yolunda (Ankara istikameti) sürücüler servis yolunu kullanabilecek.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Yeniçağa-Mengen istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Çan-Yenice-Balya yolunun 22-27. kilometrelerinde üstyapı ve sanat yapıları çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Mersin-Adana yolunun 0-1. kilometrelerinde liman-hal köprüsü farklı seviyeli kavşak çalışmaları kapsamında köprü genleşme derzleri onarımı nedeniyle Liman D Kapısı ayrım kolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bartın-Karabük yolunun 23-25. kilometrelerindeki menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 54-66. kilometrelerinde refüj hendek çalışması yapılacak. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Trabzon-Maçka yolunun 4. kilometresindeki Şehit Eren Bülbül Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerinde yapılan elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 18.00'e kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.