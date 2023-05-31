Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok kesimde yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Heyelan ıslah çalışmaları, kavşak yapım çalışmaları, taş duvar yapım çalışmaları, elektrik sistemi bakım ve onarım çalışmaları gibi nedenlerle birçok yol kesiminde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor veya sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.