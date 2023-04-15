Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Malkara- Çanakkale ( 1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi otoyolunun Gelibolu Güney-Lapseki kavşakları 1-3. kilometrelerinde 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadükleri üzerinde bakım onarım çalışması nedeniyle bazı şeritler trafiğe kapatılıyor.

Tem Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

TAG Otoyolu'nun Toprakkale-Osmaniye kavşakları 4-7. kilometrelerinde üstyapı onarım, Kastamonu-Tosya yolunun 30-31. kilometrelerinde Keçidere Köprüsü'nün yapım çalışmaları dolayısıyla bu kesimlerde ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 15-17. kilometreleri ile Çorum-Mecitözü-Amasya yolunun 5-7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 50-55. kilometreleri muhtelif kesimlerinde yol şevi temizlik çalışması dolayısıyla güzergah kısa sürelerle trafiğe kapatılıyor, ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 5-6. kilometrelerinde Gökhüyük Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Suşehri-Gölova-Altköy yolunun 5-6. kilometrelerinde menfezde çökme sebebiyle Erzincan istikametinde sağ şerit trafiğe kapanırken, ulaşım sol şeritten devam ediyor.