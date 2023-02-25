Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kumburgaz-Çatalca kavşakları kesimi Edirne istikameti Çatalca Gümrük Köprüsü'nde, derz yenileme çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılacak, ulaşım diğer şeritten sağlanacak.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmir Körfez geçişi ve bağlantılı yolları dahil) Bursa Batı- Karacabey kavşakları 31-40. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları sebebiyle önce İzmir daha sonra İstanbul istikametlerinde bant aktarma yapılacak. Ulaşım karşı istikametten iki yönlü olarak devam edecek.

Çerkezköy-Saray yolunun 20-21. kilometrelerinde Kapaklı Köprülü Kavşağı'nda köprü yapım çalışmaları dolayısıyla 11.00-18.00 saatlerinde Saray-Çerkezköy istikameti trafiğe kapatılacak, ulaşım servis yollarından gerçekleştirilecek.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 39-41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden her iki istikamet trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım servis yollarından ve tek şerit olarak sağlanıyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 54-57. kilometrelerinde, Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16. kilometrelerinin muhtelif kesimlerinde, Balıkesir-Dursunbey-Harmancık yolunun 0-71. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bartın-Safranbolu yolunun 23-25. kilometrelerinde Kirazlı Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan ve kontrollü devam ediyor.

Finike-Kumluca yolunun 8-11. kilometrelerinde yaya alt geçidi, Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 37-42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla anılan kesimlerde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.