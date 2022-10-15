Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı- Mahmutbey gişeler kesiminde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım 2. ve 3. şeritlerden sürdürülüyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir Kavşağı-Ağaçören bağlantı yolu 0-1. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ağaçören yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 0-1. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatılarak ulaşım Toprakkale il yolundan sağlanıyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerinde yol çalışması yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 47. kilometresinde meydana gelen yol çökmesi nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 50-53. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Bursa-Yalova yolunun 26-27. kilometrelerindeki yol çalışmaları nedeniyle Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Çorum-Ankara yolunun 37-38. kilometrelerinde (İskilip Kavşağı-Osmancık Kavşağı) farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.