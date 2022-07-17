Kara yollarında durum
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Genel Müdürlük sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden ücretsiz geçiş uygulaması devam ediyor.
Edirne- Çanakkale yolunun muhtelif kesimlerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.
Nallıhan-Beypazarı yolunun 6-9. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle trafik kontrollü sağlanıyor.
Aydıncık-Silifke yolunun 25-27. kilometrelerinde (Yeşilovacık-Aydıncık) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Söğüt-Seydikemer yolunun 5-9. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Artvin-Şavşat yolunun 24-25. kilometrelerinde meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-17. kilometrelerinde ulaşım heyelan dolayısıyla kontrollü sürdürülüyor.
Refahiye-İliç yolunun 66-68. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Kayseri-Kırşehir yolunun 114-116. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.