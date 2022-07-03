Kara yollarında durum
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 21.00-07.00 saatlerinde otoyolun her iki yönü kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametlerden iki yönlü izin veriliyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 1-8. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla arası) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer bölümden iki yönlü sağlanıyor.
Çorum-Ankara yolunun 37-38. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Torbalı-Kemalpaşa yolunun 14-16. kilometrelerinde İzmir-Aydın Otoyolu'nun köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Nallıhan- Beypazarı yolunun 6-9. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle trafik kontrollü sürdürülüyor.
Elazığ-Bingöl yolunun 0-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Mengen-Yeniçağa yolunun 26. kilometresinde meydana gelen sel tahribatı nedeniyle Yeniçağa istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.
Çankırı-İskilip yolunun 10-20. kilometrelerinde (Dedeköy mevkisi) meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Erzurum-Pasinler yolunun 27-29. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.