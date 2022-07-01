Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Mengen-Yeniçağa yolunun 26. kilometresindeki sel tahribatı nedeniyle Yeniçağa istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.

Mudanya-Gemlik yolunun 19-25. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla her iki yönde bulunan tüplerde 08.00-20.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Gümüşhane-Bayburt yolunun 7-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 23-76. kilometrelerinde muhtelif kavşaklarda gerçekleştirilen sinyalizasyon çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Datça-Marmaris yolunun 24-49. kilometrelerinde üstyapı ve asfalt çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü yapılıyor.

Adapazarı-Karasu yolunun 40-41. kilometrelerindeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44, Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Mekece-Bozüyük istikametindeki Osmangazi Tüneli'nde bakım ve onarım çalışması başlatılarak, sağ şerit trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede trafik akışı sol şeritten sürdürülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.