Kara yollarında durum
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı- Mahmutbey Gişeler güzergahındaki üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde önce İstanbul istikameti, çalışmanın bitimi sonrasında Edirne istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Ankara-Bolu il sınırı- Çamlıdere Kavşağı 18-19. kilometrelerinde bulunan Tatlak Köprüsü'ndeki tabliye ve üst yapı onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
İzmit-Sakarya yolunun 0-3. kilometrelerindeki yol yapım onarım çalışmaları dolayısıyla Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten devam ediyor.
Kırıkkale- Kırşehir yolunun 30-35. kilometrelerindeki üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden (Kırşehir-Kırıkkale) iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kırşehir-Aksaray yolunun 6-8. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
İnegöl-Yenişehir yolunun 0-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları devam ettiğinden yol trafiğe kapatılırken, ulaşım alternatif güzergahlardan sürdürülüyor.
Erzincan il sınırı-Aşkale yolunun 3-5. kilometreleri ile Gümüşhane-Bayburt yolunun 7-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Sivas-Zara yolunun 24-31. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.