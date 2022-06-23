Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı ile Mahmutbey Gişeleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun önce İstanbul istikameti, buradaki çalışmanın bitiminde de Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sürdürülüyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara- Çanakkale Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu-Lapseki istikameti 0-1. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları dolayısıyla 00.00-06.00 saatlerinde ulaşım her iki yönde tek şeritten sağlanıyor.

İzmit-Sakarya yolunun 0-3. kilometrelerinde yapım ve onarım çalışmaları sebebiyle Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 30-35. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı arası) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Samsun-Ankara yolunun 0-1. kilometrelerindeki Derecik Kavşağı'nda Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi kapsamında kavşak düzenleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 5-6. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Erzurum-Aşkale yolunun 3-5. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun gidiş yönüne göre sol şeridinden iki yönlü izin veriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 4. kilometresindeki Şehit Eren Bülbül Tüneli'nin her iki yönünde bulunan tüplerinde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla bugün saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.