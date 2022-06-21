Kara yollarında durum
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 0-46. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması yapılacak. Bu nedenle 13.00-17.00 saatlerinde yol araç trafiğine kapatılarak, ulaşıma Selçuk-Kuşadası-Söke- Ortaklar güzergahından izin verilecek.
Tem Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerde gerçekleştirilen genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılacak. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı Kavşağı-D100 Ayrımı-Bolu Batı Kavşağı bağlantı yolunun 0-1. kilometresinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle bağlantı yolu trafiğe kapatılarak, ulaşım Bolu Doğu ve Abant kavşaklarından sağlanıyor.
Belören-Hadim yolunun 14-17. kilometrelerinde Eyiste Viyadüğü yapım çalışmaları dolayısıyla 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Sinop-Samsun yolunun 71-78. kilometrelerindeki kavşaklarda sinyalizasyon çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Dalaman- Fethiye yolunun 11. kilometresinde Fethiye istikameti sağ şeritteki oturma nedeniyle Fethiye istikametinde ulaşım sol şeritten kontrollü devam ediyor.
Kastamonu-Tosya yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle tünelin her iki yönündeki tüplerde 30 Haziran'a kadar 08.00-20.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.
Elazığ-Bingöl il sınırı-Karlıova yolunun 31-33. kilometrelerindeki (Bingöl şehir geçişi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.