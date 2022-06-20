Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları yapılacak. Bu nedenle 21.00-07.00 saatlerinde otoyolun her iki istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sağlanacak.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara-Bolu il sınırı- Çamlıdere Kavşağı 18-19. kilometrelerinde, Tatlak Köprüsü'ndeki tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney-Lapseki kavşaklarında bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle çalışma programına göre otoyolun Lapseki ve Gelibolu yönlerinde tek şerit trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 2-6. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla Çeşme-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Adapazarı-Karasu yolunun 40-41. kilometrelerindeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı arası) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.

Kırşehir-Aksaray yolunun 6-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Artvin-Erzurum yolunun 54-56. kilometrelerinde (Sebzeciler mevkisi) yapım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Taşlıçay-Doğubayazıt yolunun 28-30. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.