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Kara yollarında durum

AA - Zeynep Canlı - Güncel
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları yapılacak. Bu nedenle 21.00-07.00 saatlerinde otoyolun her iki istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sağlanacak.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara-Bolu il sınırı- Çamlıdere Kavşağı 18-19. kilometrelerinde, Tatlak Köprüsü'ndeki tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney-Lapseki kavşaklarında bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle çalışma programına göre otoyolun Lapseki ve Gelibolu yönlerinde tek şerit trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 2-6. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla Çeşme-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Adapazarı-Karasu yolunun 40-41. kilometrelerindeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı arası) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.

Kırşehir-Aksaray yolunun 6-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Artvin-Erzurum yolunun 54-56. kilometrelerinde (Sebzeciler mevkisi) yapım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Taşlıçay-Doğubayazıt yolunun 28-30. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

AA / Zeynep Canlı - Güncel

TEM Otoyolu Çamlıdere İstanbul Ankara Güncel Haberler

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