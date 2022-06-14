Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 2-6. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle Çeşme-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Pozantı Kuzey-Pozantı Güney kavşakları 4-6, Malatya-Darende yolunun 33-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Ünye-Fatsa yolunun 17-24. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü devam ediyor.

Bolu-Karabük il sınırı-Çerkeş yolunun 10-14. kilometrelerinde enerji iletim hattı yenileme çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler diğer istikamete yönlendiriliyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 0-1. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma Toprakkale yolundan izin veriliyor.

Hasköy-Çamlıçatak kesimindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 50-52. kilometrelerinde hafriyat yüklü kamyonların yolun karşısına geçmeleri için geçici kavşak oluşturuldu. Bu kesimde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Digor-Iğdır yolunun 55-57. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.