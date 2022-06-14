Kara yollarında durum
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 2-6. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle Çeşme-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun Pozantı Kuzey-Pozantı Güney kavşakları 4-6, Malatya-Darende yolunun 33-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Ünye-Fatsa yolunun 17-24. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü devam ediyor.
Bolu-Karabük il sınırı-Çerkeş yolunun 10-14. kilometrelerinde enerji iletim hattı yenileme çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler diğer istikamete yönlendiriliyor.
Osmaniye-Gaziantep yolunun 0-1. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma Toprakkale yolundan izin veriliyor.
Hasköy-Çamlıçatak kesimindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 50-52. kilometrelerinde hafriyat yüklü kamyonların yolun karşısına geçmeleri için geçici kavşak oluşturuldu. Bu kesimde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Digor-Iğdır yolunun 55-57. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.