Kara yollarında durum - Haberler

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu- Düzce il sınırı 0-11'inci kilometreleri arasında (Bolu Dağı Tüneli) genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde trafik Abant Kavşağı'ndan D-100 yoluna aktarılarak Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun (Ankara-Bolu) il sınırı- Çamlıdere Kavşağı 18-19'uncu kilometrelerinde bulunan Tatlak Köprüsü'nde yapılacak tabliye ve üstyapı onarımı çalışmaları nedeniyle bu kesimde İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Sapanca Kavşağı-Sakarya Kavşağı arası, TEİAŞ'a ait enerji nakil hatlarının demontaj çalışmaları nedeniyle iki yönlü ve 5-10 dakikalık aralıklarla kontrollü trafiğe kapatılacak. Çalışmalar, 25-26 Mayıs tarihlerinde gece yarısından sonra yapılacak.

Taşucu-Silifke yolunun 50-54'üncü kilometreleri arasında (Boğsak mevkisi) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 31 Mayıs'a kadar 15.15-16.15 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yozgat-Çorum yolunun 10-15'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tokat-Niksar yolunun 33-35'inci, Seydişehir-Akseki yolunun 33-37'nci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 31-40'ıncı kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yapılmakta olan yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-Kütahya yolunun 13-30'uncu kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları, Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 5-6'ncı kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.