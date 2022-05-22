Kara yollarında durum - Haberler

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu- Düzce il sınırı 0-11'inci kilometrelerinde (Bolu Dağı Tüneli) genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde, trafik Abant kavşağından D-100 yoluna aktarılarak Kaynaşlı kavşağından tekrar otoyola katılım sağlanıyor.

Manisa- Turgutlu yolunun 1-6. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresinde yapım çalışmaları dolayısıyla Kırşehir yönünde, sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerinde meydana gelen yol çökmesi nedeniyle ulaşım, servis yolundan sürdürülüyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 51-53. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 5-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Emet-Simav yolunun 26-38. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Tokat-Sivas yolunun 21-23. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bir bandı (Tokat-Sivas istikameti) trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, bölünmüş yolun diğer bandından iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Belören-Hadim yolunun 14-17. kilometrelerinde viyadük yapım çalışmaları dolayısıyla 08.00-18.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Batman-Kurtalan-Siirt yolunun 20-25. kilometrelerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.