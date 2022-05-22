Kara yollarında durum - Haberler

Kara yollarında durum
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu- Düzce il sınırı 0-11'inci kilometrelerinde (Bolu Dağı Tüneli) genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde, trafik Abant kavşağından D-100 yoluna aktarılarak Kaynaşlı kavşağından tekrar otoyola katılım sağlanıyor.
Manisa- Turgutlu yolunun 1-6. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresinde yapım çalışmaları dolayısıyla Kırşehir yönünde, sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerinde meydana gelen yol çökmesi nedeniyle ulaşım, servis yolundan sürdürülüyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 51-53. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Elazığ-Bingöl yolunun 5-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Emet-Simav yolunun 26-38. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Tokat-Sivas yolunun 21-23. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bir bandı (Tokat-Sivas istikameti) trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, bölünmüş yolun diğer bandından iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Belören-Hadim yolunun 14-17. kilometrelerinde viyadük yapım çalışmaları dolayısıyla 08.00-18.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Batman-Kurtalan-Siirt yolunun 20-25. kilometrelerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.