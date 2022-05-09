Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kocaeli- Yalova yolunun 7. kilometresinde sinyalize kavşak çalışmaları nedeniyle Yalova istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Aksaray- Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Manisa- Turgutlu yolunun 1-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Datça-Marmaris yolunun 40-49. kilometrelerindeki üstyapı ve asfalt çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Taşucu-Silifke yolunun 50-54. kilometrelerindeki (Boğsak mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 15.00-16.30 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Ezine-Küçükkuyu yolunun 42-43. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Dalaman-Fethiye yolunun 11. kilometresinde (Fethiye istikameti) sağ şeritte meydana gelen oturma nedeniyle ulaşım sol şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Tosya-Osmancık yolunun 3-5. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Yusufeli-Uzundere yolunun 40-47. kilometrelerindeki şev koruma çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Şırnak-Uludere yolunun 8-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.