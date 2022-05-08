Kara yollarında durum
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
Aydın- Denizli yolunun gidiş istikametinde 25-26. kilometrelerinde, geliş istikametinde ise 24-26. kilometrelerinde otoyol viyadük çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresinde heyelan meydana geldiğinden Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.
Samsun- Ankara yolunun 21-26. kilometrelerinde (Havza tünelleri mevkisi) heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Samsun-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
İyidere-Rize- Ardeşen yolunun 53. kilometresinde Rize Havalimanı Kavşağı yapım çalışması dolayısıyla Ardeşen-Rize istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Kütahya-Çavdarhisar-Gediz yolunun 55-66. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 5-6. kilometrelerinde meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kozan-Adana yolunun 31-36. kilometrelerinde üstyapı yenileme, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla trafik kontrollü sürdürülüyor.