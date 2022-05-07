Kara yollarında durum - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kara yollarında durum

AA - Göksel Yıldırım - Güncel
 - Güncelleme:
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, Ankara-Niğde Otoyolunun Kırşehir bağlantı yolu 2'nci kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Söke-Milas yolunun 26'ncı kilometresinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 18-19'uncu kilometrelerinde (Çamlıca mevkisi) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Dalaman- Fethiye yolunun 11'inci kilometresinde Fethiye istikameti sağ şeritte meydana gelen yolda oturma yüzünden Fethiye istikametinde ulaşım sol şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

İliç-Kemaliye-Arapgir yolunun 0-1'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Orhangazi-İznik yolunun 0-22'nci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol ağır taşıt trafiğine kapatıldığından diğer taşıtların azami 30 kilometre/saat hızda kontrollü geçişi sağlanıyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34'üncü kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı arası) patlatmalı yol yapım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Osmancık-Merzifon yolunun 4-7'nci kilometrelerinde Badal Tüneli yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 17'nci kilometresinde meydana gelen heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yusufeli-Uzundere yolunun 40-47'nci kilometrelerinde şev koruma çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

AA / Göksel Yıldırım - Güncel

Kırşehir, Çamlıca, Fethiye, Ankara, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title