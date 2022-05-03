Kara yollarında durum
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 5 Mayıs Perşembe günü saat 07.00'ye kadar, (yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere) KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.
Tem Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
Salihli-Alaşehir yolunun 0-3. ile 22-24. kilometreleri arasında hızlı tren çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle her iki istikamette ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'nde onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak, ulaşıma servis yolundan iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.
Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-47. kilometresindeki Nizip ve Birecik geçişlerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Alaca-Sorgun yolunun 20-21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü, 28-29. kilometrelerinde ise bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Gölköy-Mesudiye yolunun 27-29. ve 46-47. kilometrelerinde, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun da 20-39. kilometresinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla bu kesimlerde ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle her iki yönde bulunan tüplerde, 30 Haziran'a kadar, 08.00-20.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanacak.
Mekece-Bilecik-Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.