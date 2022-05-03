Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 5 Mayıs Perşembe günü saat 07.00'ye kadar, (yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere) KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

Tem Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Salihli-Alaşehir yolunun 0-3. ile 22-24. kilometreleri arasında hızlı tren çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle her iki istikamette ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'nde onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak, ulaşıma servis yolundan iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-47. kilometresindeki Nizip ve Birecik geçişlerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Alaca-Sorgun yolunun 20-21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü, 28-29. kilometrelerinde ise bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Gölköy-Mesudiye yolunun 27-29. ve 46-47. kilometrelerinde, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun da 20-39. kilometresinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla bu kesimlerde ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle her iki yönde bulunan tüplerde, 30 Haziran'a kadar, 08.00-20.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanacak.

Mekece-Bilecik-Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.