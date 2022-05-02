KIRŞEHİR (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 5 Mayıs perşembe günü saat 07.00'ye kadar, (yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere) KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 35-39. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden (Kırşehir-Kırıkkale ) iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Elmalı-Finike yolunun 41-45. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan iki yönlü olarak sağlanıyor.

Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım kontrollü yapılıyor.

Refahiye-İliç yolunun 22-52. ve Tokat-Niksar yolunun 33-35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları, Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde Kuruçay Köprüsü üzerindeki çalışma dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Edirne-İstanbul yolunun 32-35. kilometrelerinde Selimpaşa köprülü kavşak, Şırnak-Uludere yolunun 8-12. kilometrelerinde (fore kazık) yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Denizli-Çardak yolunun 5-6. kilometrelerinde Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım trafik işaretlemeleri ile kontrollü gerçekleştiriliyor.