KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gerede- Kızılcahamam yolunun 19. kilometresinde bulunan Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılırken, ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-27. kilometrelerinde (Yeşilovacık-Aydıncık) yol çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 17-18. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Zonguldak istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Edirne-İstanbul yolunun 32-35. kilometrelerinde (Selimpaşa) köprülü kavşak yapım, Çavdır-Kemer ayrımı yolunun 2-11. kilometrelerinde yol yapım, Gediz-Uşak yolunun 0-19. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Of-Çaykara yolunun 10-47. kilometrelerinin muhtelif kesimlerinde devam eden yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma tek şeritten ve kontrollü izin veriliyor.

Belören-Hadim yolunun 14-17. kilometrelerinde Eyiste Viyadüğü yapım çalışmaları devam ettiğinden 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sinop-Samsun yolunun 24. kilometresinde iksa duvarı ve pere kaplamada meydana gelen hareketlenme nedeniyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü devam ediyor.