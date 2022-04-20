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Kara yollarında durum

AA - Zeynep Canlı - Güncel
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kastamonu-Ilgaz- Çankırı yolunun 71. kilometresindeki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle tünelin Kastamonu-Çankırı istikametindeki tüp trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametteki tüpten iki yönlü sağlanıyor. Parlayıcı ve patlayıcı madde taşıyan taşıtlar tünele girmeden Ilgaz Dağı'na yönlendiriliyor.

Kocaeli-Yalova yolunun 7. kilometresinde sinyalize kavşak çalışmaları sebebiyle Yalova istikametinde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 35-39. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

İspir-İkizdere yolunun 6-10, Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Dalaman- Fethiye yolunun 11. kilometresi Fethiye istikameti sağ şeridinde meydana gelen yolda oturma sebebiyle Fethiye istikametinde ulaşım sol şeritten kontrollü yapılıyor.

Mesudiye-Sivas yolunun 50-53. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım Mesudiye istikametinde tek şeritten devam ediyor.

Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde Kuruçay Köprüsü'ndeki çalışma nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Of-Çaykara yolunun 10-47. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Mekece-Bilecik-Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

AA / Zeynep Canlı - Güncel

Ilgaz Dağı, Kastamonu, Çankırı, Fethiye, Güncel, Haberler

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