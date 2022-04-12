GÜZELBAHÇE, İZMİR (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kocaeli- Yalova yolunun 7. kilometresinde sinyalize kavşak çalışmaları nedeniyle Yalova istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 3-7. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle İzmir-Çeşme istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan dolayısıyla Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kırıkhan-Hatay yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Sinop-Boyabat yolunun 51. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Rize- Ardeşen yolunun 49. kilometresindeki Pazar-2 Tüneli'nin Rize-Ardeşen istikametindeki güney tüpünde yapılacak altyapı çalışması dolayısıyla 23 Mayıs'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Ezine-Küçükkuyu yolunun 42-43. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 17-18. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle Zonguldak istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Mesudiye-Sivas yolunun 50-53. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım Mesudiye istikametinde tek şeritten yapılıyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.