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Kara yollarında durum

AA - Ayşe Böcüoğlu Bodur - Güncel
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

GÜZELBAHÇE, İZMİR (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 3-7. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle İzmir-Çeşme istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Toprakkale- İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Serbest Bölge-Gözeneler kavşakları 0-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Uzunköprü-Keşan yolunun 41-43. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması dolayısıyla Uzunköprü yönünde ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Milas-Söke yolunun 0-46. kilometrelerinde Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Türkiye Bisiklet Turu sebebiyle bugün 08.00 itibarıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerinde meydana gelen yol çökmesi dolayısıyla ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sinop-Samsun yolunun 7-11. kilometrelerindeki (Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı-Demirciköy Tüneli girişi) heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Simav-Uşak yolunun 27. kilometresindeki alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım alternatif güzergah olarak şehir içindeki sanayi bölgesinden gerçekleştiriliyor.

Sivas-Zara-Erzincan yolunun 4-7. kilometrelerinde yapılan aydınlatma direklerinin bakım çalışmaları sebebiyle bugün 09.00-17.00 saatlerinde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi, Güzelbahçe, İskenderun, İzmir, Güncel, Haberler

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