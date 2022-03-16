FETHİYE, MUĞLA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Uşak-Banaz-Afyonkarahisar yolunun 50-52. kilometrelerinde hızlı tren hattı köprü ayağı yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Beyşehir- Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Melenağzı-Akçakoca-Alaplı yolunun 28-30. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları nedeniyle Alaplı-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 33-35. kilometrelerinde Taşucu-Ovacık kesimindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Alaca-Sorgun yolundaki çalışmalar sebebiyle ulaşım 20-21. kilometrelerde kontrollü, 28-29. kilometrelerde ise bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Sinop-Samsun yolunun 7-11. kilometrelerinde heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde yapılan elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun her iki yönünde bulunan tüplerde 31 Mart'a kadar 08.00-20.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Dalaman- Fethiye yolunun 11. kilometresinde meydana gelen yolda oturma sebebiyle Fethiye istikametinde ulaşım sol şeritten kontrollü devam ediyor.

Edremit-Çanakkale yolunun 9-11. kilometrelerinde deniz tarafındaki çökme nedeniyle fore kazık çalışması yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.