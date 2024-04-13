Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar kurumca işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişlere ücretsiz izin veriliyor.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun Emirler kavşağı bağlantı yolu 1-2. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Ankara ve Niğde istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.
Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerinde heyelan önleme, Çanakkale-Çan yolunun 27-28. ve Bingöl-Karlıova yolunun 25-28. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Denizli-Serinhisar yolunun 21-23. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Serinhisar istikametinde ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.
Seydikemer-Söğüt yolunun 0-1. kilometrelerindeki Seydikemer Devlet Hastanesi kavşağında alt geçit yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Siverek-Adıyaman yolunun 6-7. kilometrelerinde heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.