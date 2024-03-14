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Kara yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kırklareli-Çerkezköy, Çanakkale-Çan, Mudurnu-Bolu, İzmir-Torbalı-Belevi, Anamur-Aydıncık, Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile, Isparta-Antalya, Selçuk-Ortaklar-Aydın, Adıyaman-Kahta ve Arhavi-Hopa-Sarp yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü veya kontrollü olarak sağlanacak.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kırklareli-Çerkezköy yolunun 27-29. kilometrelerinde Halkalı-Kapıkule Demir Yolu hattı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Çanakkale-Çan yolunun 27-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Mudurnu- Bolu yolunun 46-48. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşıma servis yolundan iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

İzmir-Torbalı- Belevi yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak- Bartın il sınırı-Bartın- Kurucaşile yolunun 29-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Isparta- Antalya yolunun 32. kilometresinde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Antalya gidiş istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Selçuk-Ortaklar- Aydın yolunun 18-22. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 28. kilometresindeki Şehit Asım Kıran Tüneli'nde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün ve yarın 08.00-18.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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