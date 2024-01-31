Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Güzelbahçe-Urla kavşakları 21-25. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İzmir-Çeşme istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
TAG Otoyolu'nun Narlı- Gaziantep Batı kavşakları 7-8. kilometrelerinde Gaziantep Batı Alın Gişesi yapım çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
İzmit-Sakarya yolunun Köseköy Tüneli mevkisinde yaya üst geçidi demonte çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Didim ayrımı-Milas yolunun 42-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Antakya-Reyhanlı yolunun 17-22. kilometrelerinde yağışların neden olduğu hasarların onarım çalışmaları sebebiyle sadece küçük araçların geçişine izin veriliyor.
Iğdır-Aralık-Dilucu yolunun 78-83. kilometrelerindeki bakım ve onarım, Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Çanakkale-Çan yolunun 15-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 19. kilometresindeki heyelan sebebiyle Ordu istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Trabzon-Rize yolunun 6. kilometresinde (Yalıncak PTT mevkisi) yapılacak yaya üst geçidi montaj çalışması dolayısıyla saat 18.00'e kadar bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.