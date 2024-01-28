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Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

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Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Gaziantep, İstanbul, İzmir, Ankara, Bartın, Safranbolu, Taşucu, Silifke, Erdemli, Çanakkale, İzmir, Tokat, Niksar, Karakurt ve Erzurum gibi birçok bölgede yapılan çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü ve tek şeritten sağlanmaktadır.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Narlı- Gaziantep Batı kavşakları 7-8. kilometrelerinde Gaziantep Batı Alın Gişesi yapım çalışmaları dolayısıyla şerit aktarımı yapılıyor. Bu bölgede ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Basın Ekspres bağlantı yolunun Sefaköy- Kuyumcukent kavşaklarındaki yaya üst geçidi çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde her iki istikametinde sol şeritler trafiğe kapatılıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Çeşme istikameti 3-6. kilometrelerinde (Seferihisar-Urla kavşakları) bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

İstanbul-Ankara yolunun 3-6. kilometreleri Kozluk Kavşağı mevkisinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Bartın-Safranbolu yolunun 4-6. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 17-20. kilometrelerinde Yeşilovacık T-1 Tüneli girişindeki patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Çanakkale-İzmir yolunun 13-14. kilometreleri geliş yönünde (Kabakum-İslamlar mevkisi) aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen hasarlardan dolayı ulaşım tek şeritten sürdürülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Tokat-Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde şev tanzim çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Karakurt-Erzurum yolunun 16-18. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki oto korkuluk yapım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kuyumcukent Gaziantep Çeşme Kara Güncel Haberler

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