Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam- Kahramankazan kavşakları 1. kilometresindeki Hamamçayı Köprüsü'nde genleşme derzi onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Sakarya-Hendek yolunun 4-5. kilometrelerindeki Kozluk Kavşağı'nda yapım çalışmaları sebebiyle 10.00-14.00 saatlerinde Sakarya-Düzce istikametinde tek şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.
Karacasu-Tavas yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Aydıncık-Silifke yolunun 20-27. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı kesimi) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolunun 27-28. kilometrelerindeki Kartal Alt Geçidi'nde bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı. Bu sebeple geçidin Eskişehir-Bursa istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.
Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Akseki-Alacabel yolunun 32-34. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle trafik akışı kısa süreli aralıklarla durdurularak, ulaşıma Cevizli-Derebucak-İbradı güzergahından izin veriliyor.
Fatsa-Ordu yolunun 13-14. kilometrelerinde (Nefise Akçelik Tüneli çıkışı) gizli buzlanma sebebiyle Fatsa istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Eskişehir-Kütahya yolunun 9. kilometresinde alt geçit menfez bakım ve onarım çalışması dolayısıyla Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kütahya istikametinden iki yönlü devam ediyor.
Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 61. kilometresindeki deniz tahribatı nedeniyle bölünmüş yolun Tirebolu-Espiye istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.