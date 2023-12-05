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Kara yollarında durum

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Aydın Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerinde Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu otoyol kesişim köprüsü çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı-Turgutlu kavşakları 0-7. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul yönünde bant aktarımına gidiliyor. Bu kesimde ulaşım İzmir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 13-18. kilometrelerinde Kırkgeçit-2 viyadüğündeki (Tüneller mevkisi) onarım çalışması dolayısıyla ulaşım Adana istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Erzurum-Aşkale ayrımı-İspir yolunun 27-29. kilometrelerinde yapım, Osmancık-İskilip yolunun 47-48. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İstanbul-İzmit bölünmüş yolunun 24-25. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresinde Aktaş-2 Köprüsü'ndeki genleşme derzi onarım çalışmaları dolayısıyla Kızılcahamam-Gerede istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun 9. kilometresinde alt geçit menfez bakım ve onarım çalışması nedeniyle Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kütahya istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Karacasu-Tavas yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 18-25. kilometrelerinde Kürtün Kavşak, Köprübaşı ve Torul tünellerinde havalandırma sistemleri bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu kesimde 29 Aralık'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Şehir Hastanesi Orhangazi İstanbul Aydın Güncel Haberler

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