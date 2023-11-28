Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İyidere-Rize-Pazar yolunun 28-55. kilometrelerinde deniz taşkını sebebiyle bölünmüş yolun her iki istikametinde trafik akışı kısa sürelerle durdurularak, ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Tem Otoyolu'nun Çerkezköy- Kınalı kavşakları İstanbul istikametinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 19.00-06.00 saatlerinde şerit kapatma uygulanacak.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak, ulaşım ikişer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 4-10. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Karabük-Kastamonu yolunun 9-11, Tokat-Niksar yolunun 30-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 14-16. kilometrelerinde sağ şeritteki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım sol şeritten gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.

İyidere-İkizdere yolunun 24-28. kilometrelerindeki Güneyce-1 ve Güneyce-2 tünellerinin tüplerinde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple tüneller saat 17.00'ye kadar ulaşıma kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpünde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun Eskişehir istikameti 27-30. kilometrelerinde çelik ağ ve şev koruma çalışmaları dolayısıyla bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.