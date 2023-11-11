Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul- Ankara devlet yolunun Kozluk Kavşağı 0-1. kilometreleri sağ taşıma yolundaki çalışmalar nedeniyle Sakarya-Düzce istikametinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 24-49. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde orta refüj ayırıcı bordür ve hendek betonu çalışmaları sebebiyle şerit daraltması yapılıyor.

TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı-Gaziantep Kuzey kavşakları 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-26. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Çorum çevre yolunun 0-2. kilometrelerindeki (Yeni İskilip Farklı Seviyeli Kavşağı) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Giresun il sınırı-Suşehri yolunun 6-8, Akseki-Alacabel yolunun 22-24, Denizli çevre yolunun 2. etabı 0-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Balıkesir-İzmir yolunun 2-3. kilometrelerinde Küçükbostancı Köprüsü'ndeki genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çankırı-Ankara yolunun 31-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.