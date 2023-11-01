Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında (Bolu Dağı Tüneli geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikametinde sürücüler Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor. Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapılabiliyor.

Tem Otoyolu'nun Saray- Çorlu kavşakları Edirne istikametinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.

Balya-Balıkesir-Akhisar yolunun 19-21. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Bergama-Soma yolunun 3-10. kilometrelerinde Bergama çevre yolunun sol şeridindeki aşınmayı giderme çalışmaları nedeniyle sürücüler şehir geçişine yönlendiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 46-49. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve genişletme çalışmaları sebebiyle Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Ankara- Kahramankazan istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Amasya-Turhal yolunun 31-33. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları (Sevincer Kavşağı) dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Antalya il sınırı-Anamur yolunun 16-17. kilometrelerinde (Demirören mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Solhan-Muş yolunun 44-48. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Piraziz-Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki otokorkuluk montaj çalışması nedeniyle 07.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.