Kara yollarında durum
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında (Bolu Dağı Tüneli geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikametinde sürücüler Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor. Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapılabiliyor.
Tem Otoyolu'nun Saray- Çorlu kavşakları Edirne istikametinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.
Balya-Balıkesir-Akhisar yolunun 19-21. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Bergama-Soma yolunun 3-10. kilometrelerinde Bergama çevre yolunun sol şeridindeki aşınmayı giderme çalışmaları nedeniyle sürücüler şehir geçişine yönlendiriliyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 46-49. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve genişletme çalışmaları sebebiyle Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Ankara- Kahramankazan istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Amasya-Turhal yolunun 31-33. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları (Sevincer Kavşağı) dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Antalya il sınırı-Anamur yolunun 16-17. kilometrelerinde (Demirören mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Solhan-Muş yolunun 44-48. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Piraziz-Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki otokorkuluk montaj çalışması nedeniyle 07.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.