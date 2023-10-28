Kara yollarında durum
Güncel Haberler
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşakları kesiminde (Bolu Dağı Tüneli geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenilemesi çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde otoyol trafiğe kapatıldı. Söz konusu kesimde ulaşım Kaynaşlı kavşağından D-100 Devlet yoluna aktarılırken, sürücüler Abant kavşağından tekrar otoyola katılım sağlayabiliyor.
TAG Otoyolu'nun Osmaniye- Toprakkale kavşakları 1-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapıldığından ulaşım kontrollü veriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun 7-8. kilometrelerindeki Karataş Viyadüğü'nün Polis Akademisi Kavşağı istikametinde genleşme derzi çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Konya-Afyonkarahisar yolunun 5. kilometresindeki köprüde (Şuhut Kavşağı) genleşme derzi onarımı nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatıldığından, Konya yönünde ulaşım köprü yerine kavşak üzerinden devam ediyor.
Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-26. kilometrelerindeki yol yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Konya-Antalya yolunun Demirkapı tünelleri Konya-Antalya istikameti, sağ tüpü bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bu sebeple ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Balya-Balıkesir-Akhisar yolunun 19-21. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları devam ettiğinden ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Çivril-Dinar yolunun 2-8. kilometrelerinde yol yapım, Iğdır-Aralık-Dilucu Sınır Kapısı yolunun 73-78. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Trabzon-Rize yolunun 7. kilometresinde (Kaşüstü mevkisi) yapılan sanat yapısı çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun Rize istikametinde tek şeritten ve kontrollü sürdürülüyor.