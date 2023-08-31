Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Orhanlı kavşaklarındaki kuzey yolda 20.00-06.00 saatlerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Bu nedenle kuzey yol platformu (İstanbul istikameti) trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer platformdan çift yönlü izin verilecek.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Pozantı kavşakları 1-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışması sebebiyle Konya Kavşağı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları dolayısıyla şerit aktarımı yapılıyor. Bu kesimde ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Eskişehir-Kütahya yolunun Eskişehir istikameti 27-30. kilometrelerinde çelik ağ ile şev koruma çalışmaları sebebiyle bir şerit ulaşıma kapatıldı. Bu bölgede trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Konya- Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya- Antalya istikametindeki sağ tüpü bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla kapatıldı. Söz konusu mevkide ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Denizli- Antalya yolunun 0-14. kilometrelerinde Denizli çevre yolundaki Honaz Tüneli'nin Antalya'ya gidiş tüpü, elektrik-elektromekanik ve diğer kontrol sistemlerinin yapım çalışmaları nedeniyle kapatılarak, ulaşım Denizli şehir merkezi güzergahından sürdürülüyor.
Kürtün-Torul yolunun 5-35. kilometrelerinde Günyüzü-1, Günyüzü-2, Elceyiz, Kürtün, Özkürtün ve Kirazlık tünellerinin elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.
Devrek-Zonguldak-Çaycuma-Bartın yolunun 21-22. kilometrelerindeki Ecekler Köprüsü'ndeki hasar dolayısıyla bölünmüş yolun Bartın istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Tokat-Çamlıbel-Sivas yolunun 37-43. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.