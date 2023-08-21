Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sevindikli-İzmit Kuzey kavşakları Ankara-İstanbul istikametinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolda bant aktarımına gidilerek, ulaşıma İstanbul- Ankara istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Tem Otoyolu'nun Gerede-Karabük kavşakları Gerede Kavşağı bağlantısı 1-2. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla İstanbul yönünde bağlantı kolu trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşım sonraki kavşaktan gerçekleştiriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki 10 tünel ve güzergahlarında yapılan elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Denizli-Çardak yolunun 44-45. kilometrelerindeki (Çardak Havalimanı Kavşağı) yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı.

Amasya-Aydınca-Turhal yolunun 52-56. kilometrelerindeki (Aydınca varyantındaki bağlantı yolu) çalışmalar dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Aksaray yolunun Aksaray şehir geçişindeki üst geçitte derz çalışmaları nedeniyle Ankara-Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım toplayıcı yoldan gerçekleştiriliyor.

Bilecik-Sakarya yolunun 38-41. kilometresindeki Osmangazi Tüneli'nin Bilecik-Sakarya yönündeki bakım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Şanlıurfa-Akçakale yolunun 2-4. kilometrelerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma sol şeritten gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor.

Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 39-41. kilometrelerinde üstyapı ve sanat yapıları çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.