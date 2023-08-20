Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tekirdağ-İstanbul il sınırı- Büyükçekmece yolunun 0-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve köprü yapım, Osmancık-Merzifon yolunun 12-17. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Denizli- Antalya yolunun (Antalya gidiş tüpü) 0-14. kilometrelerinde Denizli Çevre Yolu'nda bulunan Honaz Tüneli'nde elektrik, elektromekanik ve diğer kontrol sistemlerinin yapım çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Bu sebeple ulaşım Denizli şehir merkezi güzergahından sağlanıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 19-20. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları dolayısıyla Kırşehir istikameti sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye Gaziantep il sınırı-Nurdağı kavşağı kesimi 4-6. kilometrelerinde viyadük çalışmaları sebebiyle Gaziantep-Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sorgun-Sarıkaya yolunun 0-34. kilometrelerinde sathi kaplama, Yenişehir-Bilecik yolunun 0-16. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 9. kilometresindeki (Vakfıkebir şehir geçişi) hemzemin geçidi yapım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları nedeniyle kapatılarak, ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-17. kilometrelerinin muhtelif kesimlerinde meydana gelen heyelanlar dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.