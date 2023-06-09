Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı İstanbul istikameti katılım kolunda, aydınlatma direkleri değişim çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle katılım kolu araç trafiğine kapatılarak, kavşak üzerinden İstanbul istikametine gitmek isteyen sürücüler, Abant ve Düzce kavşaklarına yönlendiriliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara-İstanbul istikameti 221. kilometresinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle bant aktarımı yapılacak. Bu kesimde trafik akışı karşı istikametten gidiş-geliş şeklinde sağlanacak.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara- Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney-Lapseki kavşakları 1-3. kilometrelerinde, 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerindeki bakım ve onarım çalışması dolayısıyla her iki yönde sağ ve lokal olarak sol şerit trafiğe kapatılıyor.

TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı ile Kuzey kavşakları 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Artvin-Erzurum yolunun 41-55. kilometrelerindeki 12 tünel ve güzergahlarında elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Diyarbakır-Mardin yolunun 15-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı sağ şeritten gidiş-geliş olarak sürdürülüyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 10-11. ve 22-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Elazığ-Bingöl il sınırı-Bingöl yolunun 19-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Konya- Antalya il sınırı-Beydiğin-Taşağıl-(Antalya-Manavgat) ayrımı yolunun 28-33. kilometrelerinde, Demirkapı Tüneli'nin Konya-Antalya istikametinde yapılacak elektrik-elektromekanik ve diğer kontrol sistem çalışmaları dolayısıyla sürücüler Konya-Antalya istikametinde servis yoluna yönlendirilecek.

Vezirköprü-Durağan yolunun 5-7. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.