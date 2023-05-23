Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek Kavşağı-Gümüşova kesiminde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Bu nedenle 21.00-07.00 saatlerinde otoyoldaki trafik akışı diğer platformdan gidiş-geliş şeklinde sürdürülecek.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı- Bahçe kavşakları 1-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Adana istikametinde şerit aktarımı yapılıyor. Söz konusu bölgede ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 17-31. kilometrelerindeki hendek yapım çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer şeritlerden kontrollü izin veriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-38. kilometrelerindeki 13 tünelde yapılacak elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 27-44. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 45-49, Beyşehir-Seydişehir yolunun 10-11 ve 22-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Vezirköprü-Durağan yolunun 5. kilometresindeki heyelan nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Adıyaman-Kahta-Nissibi yolunun 4-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan (Beşpınar Mesire Alanı) kontrollü izin veriliyor.

Dereli-Şebinkarahisar-Sivas il sınırı yolunun 0-29. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.