Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Karaburun-Zeytinler kavşakları 38-41. kilometrelerinde İçmeler Doğal Yaşam Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun D-100 Akyazı-TEM Akyazı kavşakları 1-5. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışması sebebiyle İstanbul yönünde trafik işaretlemesi yapılacak. Bölgede ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülecek.

Kocaeli-Yalova yolunun 13-14. kilometrelerindeki (Taşköprü mevkisi) menfez yapım, Denizli çevre yolu 2. etabının 0-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Çanakkale-Ezine yolunun 17-19. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 15-30. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kangal-Divriği yolunun 28-30. kilometrelerindeki çökme nedeniyle ulaşıma tek şeritten iki yönlü izin veriliyor.

Adıyaman-Kahta-Nissibi yolunun 4-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, servis yolundan (Beşpınar Mesire Alanı) kontrollü sağlanıyor.

Gökçebey-Yenice-Karabük yolunun 40-42. kilometrelerindeki Yalnızca Tüneli'nin elektrik-elektromekanik çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Akşehir-Yunak yolunun 62-67. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.