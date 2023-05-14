Kara yollarında durum
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bolu-Yeniçağa-Gerede yolunun 54. kilometresindeki duvar yapım çalışmaları sebebiyle Gerede-Yeniçağa-Bolu istikametinde ulaşım, tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.
Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde yer alan Kuruçay Köprüsü'ndeki çalışma dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Kocaeli-Sakarya yolunun 3. kilometresindeki stadyum bağlantı yolu çalışması, Aydın-Denizli yolunun 21-24. kilometrelerindeki (Kumkısık mevkisi) köprülü kavşak yapım ve Sinop-Samsun yolunun 11. kilometresindeki heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Manavgat-Alanya- Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerindeki yol çökmesi nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Kütahya-İnönü yolunun 42. kilometresinde üstgeçit onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Refahiye-İliç yolunun 66-68. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Kayseri-Pınarbaşı yolunun 45-49. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Osmaniye-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü sürdürülüyor.