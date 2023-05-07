Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun 88-89. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun İzmir-Aydın istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı- Bahçe kavşaklarındaki yapım çalışmaları sebebiyle Adana istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Tem Otoyolu'nun Gümüşova -Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları dolayısıyla 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 24-28. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kırıkkale-Kırşehir istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Çorum-Mecitözü-Amasya yolunun 5-7. ve Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Lapseki-Biga yolunun 12-15. kilometrelerinde fore kazık üstyapı çalışmaları sebebiyle Biga-Lapseki istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

İliç-Kemaliye-Malatya yolunun 27-28. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bu kesimde trafik akışı tek şeritten gidiş geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Artvin-Erzurum yolunun 45. kilometresinde meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.