Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun 88-89. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İzmir-Aydın istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

TİS Otoyolu'nun Dörtyol-Payas kavşakları 2-4. kilometrelerinde Özerli viyadüğündeki genleşme derzi yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 24-28. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kırıkkale-Kırşehir istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 45-49, Mardin-Midyat yolunun 23-27, Çanakkale-Ezine yolunun 17-19. kilometrelerinde çeşitli çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 42. kilometresinde (Haçkalı Baba Devlet Hastanesi mevkisi) ışıklı uyarı sistemi montaj çalışması sebebiyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sivas-Zara yolunun 1-3. kilometrelerinde Numune Hastanesi Köprülü Kavşağı yapım işi nedeniyle her iki yönde ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Seydikemer-Kaş yolunun 1-12. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.