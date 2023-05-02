Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun 23. Kesimi 18-23. kilometrelerinde (Güney taşıma Şanlıurfa yönü) üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Muğla-Kale yolunun 44-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Bolu-Yeniçağa-Gerede yolunun 54. kilometresinde taş duvar yapım çalışmaları nedeniyle Gerede-Yeniçağa-Bolu istikametinde trafik akışı tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 45-49. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Çorum-Mecitözü-Amasya yolunun 5-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Balıkesir-Kepsut-Dursunbey yolunun 19. kilometresindeki Kille (Kepsut) Köprüsü yoğun yağışlar sebebiyle hasar gördüğünden trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım bölünmüş yolun diğer kesimindeki yeni köprüden devam ediyor.

Sivas-Zara yolunun 1-3. kilometrelerinde Numune Hastanesi Köprülü Kavşağı yapımı dolayısıyla her iki yönde sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 45. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.