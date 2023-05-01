Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun 88-89. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İzmir-Aydın istikametinde iki şerit (sağ şerit ve banket) trafiğe kapatılarak, ulaşım sol ve orta şeritlerden gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Toprakkale- Osmaniye kavşakları 4-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 24-28. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Kırıkkale-Kırşehir istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Sakarya-Düzce yolunun 12. kilometresinde, Mudurnu Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Düzce istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ayancık-Sinop yolunun 0-4. kilometrelerinde sel hasarı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bursa-Yalova yolunun 26-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 45. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kangal-Divriği yolunun 28-30. kilometrelerindeki çökme dolayısıyla ulaşıma tek şeritten iki yönlü izin veriliyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 26-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.