Kara yollarında durum
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun 88-89. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İzmir-Aydın istikametinde iki şerit (sağ şerit ve banket) trafiğe kapatılarak, ulaşım sol ve orta şeritlerden gerçekleştiriliyor.
TAG Otoyolu'nun Toprakkale- Osmaniye kavşakları 4-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Kırıkkale- Kırşehir yolunun 24-28. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Kırıkkale-Kırşehir istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
Sakarya-Düzce yolunun 12. kilometresinde, Mudurnu Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Düzce istikametinden iki yönlü devam ediyor.
Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ayancık-Sinop yolunun 0-4. kilometrelerinde sel hasarı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Bursa-Yalova yolunun 26-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Artvin-Erzurum yolunun 45. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Kangal-Divriği yolunun 28-30. kilometrelerindeki çökme dolayısıyla ulaşıma tek şeritten iki yönlü izin veriliyor.
Korkuteli-Elmalı yolunun 26-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.